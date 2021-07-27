Эксперт высказался о повышении надбавок к коэффициентам риска по ипотеке

Директор по маркетингу ГК «Абсолют Строй Сервис» Никита Пальянов прокомментировал решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом.

В беседе с Life.ru он отметил, что ужесточение условий по первому взносу было ожидаемо.

«На данный момент надбавки для ипотечных заёмщиков с первым взносом менее 20% составляют от 0,25 до 1,0%. Например, в одном из банков, с которым мы работаем, для программы с нулевым первоначальным взносом ставки начинаются от 10,29%. Но при этом полностью от данной программы банк не отказывается», — сказал Пальянов.

По его словам, кредитоспособность заёмщика оценивают не только по низкому первому взносу, но и по таким критериям, как стаж на последнем месте работы, должность, белая или серая зарплата, наличие зарплатного проекта в банке, наличие активов в собственности. Теперь проверка по таким параметрам станет более тщательной.

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