На Валаамском архипелаге в Карелии произошёл природный пожар

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В Карелии на острове Путсаари Валаамского архипелага произошёл природный пожар. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
На Валаамском архипелаге в Карелии произошёл природный пожар
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«В 13:40 поступило сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 га на острове Путсаари Валаамского архипелага в Республике Карелия», — заявили в МЧС.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Отмечается, что угрозы скиту Сергия Валаамского и стоящим поблизости постройкам нет.

В тушении участвуют 22 человека, задействованы два катера МЧС с мотопомпами, а также вертолёты Ми-8 и Ка-32.

По данным источника агентства, на острове живут восемь монахов.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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