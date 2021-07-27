На Валаамском архипелаге в Карелии произошёл природный пожар
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«В 13:40 поступило сообщение о возникновении природного пожара на площади 1,2 га на острове Путсаари Валаамского архипелага в Республике Карелия», — заявили в МЧС.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Отмечается, что угрозы скиту Сергия Валаамского и стоящим поблизости постройкам нет.
В тушении участвуют 22 человека, задействованы два катера МЧС с мотопомпами, а также вертолёты Ми-8 и Ка-32.
По данным источника агентства, на острове живут восемь монахов.
Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.
16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.