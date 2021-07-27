Эксперт прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в России
- РИА Новости
В беседе с Life.ru эксперт высказал мнение, что кредитная деятельность регулируется и рынком.
«Думаю, банки будут регулировать вопрос не только с точки зрения величины первоначального взноса, но и с точки зрения кредитной истории конкретного заёмщика», — сказал он.
По его словам, люди или будут учиться копить, или станут пользоваться предложением тех застройщиков, которые субсидируют ипотечную ставку.
«Как правило, субсидированную ипотечную ставку предлагают в том случае, когда цена 1 кв. м в их проекте выше рыночной. Но клиент в момент принятия решения сфокусирован именно на стоимости жилищного кредита и величине постоянных выплат. Безусловно, это переключение фокуса внимания очень выгодно девелоперам, потому что позволяет повышать стоимость 1 кв. м», — сказал Коваленко.
Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.