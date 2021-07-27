Эксперт прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в России

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Коммерческий директор ГК «РКС Девелопмент» Александр Коваленко прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке, в частности — решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с низким первоначальным взносом.
Эксперт прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке в России
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru эксперт высказал мнение, что кредитная деятельность регулируется и рынком.

«Думаю, банки будут регулировать вопрос не только с точки зрения величины первоначального взноса, но и с точки зрения кредитной истории конкретного заёмщика», — сказал он.

По его словам, люди или будут учиться копить, или станут пользоваться предложением тех застройщиков, которые субсидируют ипотечную ставку.

«Как правило, субсидированную ипотечную ставку предлагают в том случае, когда цена 1 кв. м в их проекте выше рыночной. Но клиент в момент принятия решения сфокусирован именно на стоимости жилищного кредита и величине постоянных выплат. Безусловно, это переключение фокуса внимания очень выгодно девелоперам, потому что позволяет повышать стоимость 1 кв. м», — сказал Коваленко.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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