Аналитик прокомментировал решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

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Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов прокомментировал решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке.
Аналитик прокомментировал решение ЦБ повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотеке
  • © РИА Новости

«Положительным моментом действий ЦБ является борьба с необеспеченными кредитами. На рынке станет меньше покупателей, которые берут ипотеку, не имея собственных накоплений, без оглядки на возможные изменения макроэкономической ситуации и собственных финансовых возможностей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его мнению, до конца года на рынке на рынке новостроек цены продолжат показывать рост, а спрос сохранится на высоком уровне.

Совет директоров ЦБ принял решение повысить надбавки к коэффициентам риск по ипотеке с низким первоначальным взносом. Это кредиты, которые будут предоставлять с 1 августа 2021 года.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилья.

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