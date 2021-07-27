В Подмосковье рассказали о работе летних кафе

В Московской области 809 летних кафе открылись и действуют в текущем сезоне, сообщили в региональном Минсельхозе.

Об этом пишет «Подмосковье сегодня».

«В летнем сезоне текущего года в Подмосковье действует 809 разнообразных точек общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Это и террасы при стационарных объектах, шатры, зонтики и самостоятельные, отдельно стоящие сезонные кафе», — рассказал глава ведомства Сергей Воскресенский.

В прошлом году с учётом введённых ограничений в регионе действовало 580 летних кафе.

Все подобные заведения будут работать в Подмосковье до 15 ноября.

Как ранее сообщали «Известия», в период очередной волны ограничений по коронавирусу москвичи сократили траты на услуги общепита на 10% по сравнению с началом лета.