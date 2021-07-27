В Крыму проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте

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В Крыму организовали проверку по факту травмирования девочки на батуте в детском парке.
В Крыму проводят проверку по факту травмирования девочки на батуте
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное главное следственное управление СК России.

«Была выявлена публикация о том, что во время игры на аттракционе «Лабиринт» в детском парке Киевского района Симферополя девочка упала на землю, не застеленную матом, получив компрессионный перелом позвоночника», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что родители девочки приложили к публикации выдержки из медицинских документов и уточнили, что ребёнок находится на лечении.

Проверку по факту произошедшего проводит и прокуратура Крыма, уточняет «Крыминформ».

«Будет дана оценка действиям предпринимателя по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации аттракционов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Крыму завели уголовное дело из-за падения футбольных ворот на ребёнка.

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