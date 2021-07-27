В ряде районов Приморья ввели особый противопожарный режим

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В ряде муниципальных образований Приморского края вводится особый противопожарный режим. Как сообщается на сайте правительства региона, соответствующее распоряжение подписала первый вице-губернатор — председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.
В ряде районов Приморья ввели особый противопожарный режим
  • © РИА Новости / ФБУ «Авиалесоохрана»

«Как рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края, особый противопожарный режим вводится на территориях Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов с 27 июля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «главам указанных муниципальных образований рекомендовано в период действия особого противопожарного режима предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности».

Ранее сообщалось, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности в 15 регионах страны.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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