В Москве уровень безработицы снизился почти в 2,5 раза за полгода

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уровень безработицы в столице снизился почти в 2,5 раза за последние полгода. На сегодняшний день он составляет 0,56%.

В 2020 году столичная служба занятости помогла трудоустроиться 178 тыс. человек — каждый второй обратившийся нашёл работу, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что в конце 2020 года официально зарегистрированных безработных в Москве было около 97 тыс., на данный момент их около 40 тыс.

«Сегодняшние показатели подчёркивают положительную динамику на рынке труда. Карьерные консультанты уделяют максимум времени составлению резюме кандидатов, подбору подходящих вакансий, организации собеседований и взаимодействию с работодателями», — рассказала Ракова.

По её словам, с начала года трудоустроены более 52 тыс. человек.

Как ранее сообщала НСН, власти Москвы прокомментировали ситуацию на рынке труда в столице.