Площадь лесных пожаров в Карелии возросла до 15 000 га

Власти Карелии заявили, что площадь лесных пожаров в регионе возросла до 15 000 га.

Об этом правительство региона сообщило во «ВКонтакте».

«На текущий момент в Карелии действует 22 лесных пожара на площади 15 239 га в Муезерском, Калевальском, Беломорском, Пряжинском, Олонецком, Сегежском, Суоярвском, Сортавальском районах. 11 пожаров на площади 8096 га локализованы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что увеличение общей площади пожаров произошло из-за проведения встречного отжига на лесных пожарах, действующих в Пряжинском районе.

В настоящее время к тушению пожаров привлечены более 500 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и около 100 единиц техники.

Ранее в федеральной Авиалесоохране сообщили о планах по привлечению дополнительных сил для ликвидации лесных пожаров в Карелии и Якутии.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.