Глава Минприроды назвал число зафиксированных лесных пожаров в России в этом году

Глава Минприроды России Александр Козлов назвал число зафиксированных лесных пожаров в стране в этом году.

По его словам, в этом году практически все российские регионы столкнулись с аномально жаркой погодой, отсутствием дождей и сухими грозами. Всё это провоцировало лесные пожары.

«К сожалению, не все субъекты оперативно отреагировали на возгорания... С начала года в России произошло 10 897 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, свыше 4 млн га», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, большая часть лесных пожаров возникает на Дальнем Востоке, точнее, в Якутии.

Ранее сообщалось, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности в 15 регионах страны.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.