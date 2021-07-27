Мишустин прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 на Сахалине

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 в регионе.
Мишустин прокомментировал ход вакцинации от COVID-19 на Сахалине
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Я смотрю, что вы и по вакцинации в первых рядах тех, кто наиболее активным образом организовал эту работу», — цитирует ТАСС Мишустина.

Согласно данным на 27 июля, за сутки в России выявили 23 032 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 172 812.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.

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