На портале Russpass появились летние маршруты прогулок по Москве

На портале туристического сервиса Russpass появились три новых летних прогулочных маршрута по столице.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Путешественники смогут пройтись вдоль набережных и посетить парки, полюбоваться павильонами ВДНХ, а также увидеть город с высоты птичьего полёта.

Маршруты включают в себя пять-шесть остановок, а их продолжительность составляет несколько часов.

Так, маршрут «Набережными Москвы-реки» проведёт по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко, уточняет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Маршрут «В эпицентре городской жизни» предусматривает посещение трёх зон отдыха — Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького.

А маршрут «Выходной на улице Вильгельма Пика» включает в себя посещение достопримечательностей в окрестностях одноимённой улицы.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass добавил 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.