На портале Russpass появились летние маршруты прогулок по Москве
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Путешественники смогут пройтись вдоль набережных и посетить парки, полюбоваться павильонами ВДНХ, а также увидеть город с высоты птичьего полёта.
Маршруты включают в себя пять-шесть остановок, а их продолжительность составляет несколько часов.
Так, маршрут «Набережными Москвы-реки» проведёт по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко, уточняет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Маршрут «В эпицентре городской жизни» предусматривает посещение трёх зон отдыха — Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького.
А маршрут «Выходной на улице Вильгельма Пика» включает в себя посещение достопримечательностей в окрестностях одноимённой улицы.
Ранее сообщалось, что сервис Russpass добавил 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.