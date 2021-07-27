На портале Russpass появились летние маршруты прогулок по Москве

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На портале туристического сервиса Russpass появились три новых летних прогулочных маршрута по столице.
На портале Russpass появились летние маршруты прогулок по Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Путешественники смогут пройтись вдоль набережных и посетить парки, полюбоваться павильонами ВДНХ, а также увидеть город с высоты птичьего полёта.

Маршруты включают в себя пять-шесть остановок, а их продолжительность составляет несколько часов.

Так, маршрут «Набережными Москвы-реки» проведёт по недавно благоустроенной Шелепихинской набережной, Краснопресненской и набережной Тараса Шевченко, уточняет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Маршрут «В эпицентре городской жизни» предусматривает посещение трёх зон отдыха — Воронцовского парка, Нескучного сада и Парка Горького.

А маршрут «Выходной на улице Вильгельма Пика» включает в себя посещение достопримечательностей в окрестностях одноимённой улицы.

Ранее сообщалось, что сервис Russpass добавил 15 аудиоэкскурсий по Санкт-Петербургу.

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