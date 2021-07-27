В МЧС Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе

В пресс-службе МЧС России рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе.

© РИА Новости / Андрей Сорокин

«Площадь активного горения составляет 1,89 тыс. гектаров», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее сообщалось, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности в 15 регионах страны. 16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.