В МЧС Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе
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«Площадь активного горения составляет 1,89 тыс. гектаров», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что учёные Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России прогнозируют повышенную вероятность пожарной опасности в 15 регионах страны.
16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.