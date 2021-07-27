Эндокринолог назвала способы борьбы с лишним весом после COVID-19

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Врач-эндокринолог Университетской клиники МГУ кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала, как справиться с лишним весом после коронавируса.
Эндокринолог назвала способы борьбы с лишним весом после COVID-19
  • © Global Look Press

В беседе с kp.ru она отметила, что в первую очередь важна физическая активность, поскольку мышечная масса эффективно уничтожает продукты метаболизма, гормоны стресса и другие негативные факторы, воздействующие на организм.

«После коронавируса человеку меньше всего хочется заниматься физкультурой, но необходимо преодолевать себя. Следует включать в свою жизнь посильную физическую нагрузку, ходить, плавать, делать разминку и гимнастику по утрам. Это поможет быстрее справиться с возникающим ожирением», — объяснила Павлова.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.

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