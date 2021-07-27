Мишустин призвал активнее использовать авиацию в борьбе с пожарами в Якутии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал активнее использовать авиацию для тушения природных пожаров в Якутии.
Мишустин призвал активнее использовать авиацию в борьбе с пожарами в Якутии
  • РИА Новости

«Нужно активнее подключить к тушению огня в Якутии авиатехнику, проработать вопрос о том, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолётов и пожарных машин, которые будут бороться с огнём», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что кабмин России уже направил дополнительно почти 400 млн рублей на борьбу с огнём, а всего в текущем году на эти цели будет выделено около 3 млрд рублей. 

Ранее в Якутии рассказали о ситуации с лесными пожарами.

16 июля ФАН писало, что в Пермском крае для тушения крупного лесного пожара используются беспилотники.

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