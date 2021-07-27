Ил-112В сможет заменить советские транспортные самолёты

Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В способен обновить парк лёгкой военно-транспортной авиации России, заявил главный конструктор ПАО «Ил» Сергей Ганин.

«Ил-112В — лёгкий военно-транспортный самолёт, который сможет прийти на смену турбовинтовым самолётам такой размерности, как Ан-24 и Ан-26», — цитирует ТАСС Ганина.

По его словам, Ил-112В является самолётом, который соответствует современным требованиям.

Он отметил, что важное условие при создании нового самолёта — использование только отечественных комплектующих.

Ранее авиаконструкторы в Воронеже начали работу по созданию самолёта управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.