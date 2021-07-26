В Воронеже начали разработку особого самолёта на случай ядерной войны

Авиаконструкторы в Воронеже начали работу по созданию самолёта управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Проект называется «Звено-ЗС».

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — утверждает собеседник издания.

Такие самолеты «Судного дня» призваны заменить имеющиеся Ил-80, которые закладывали на базе пассажирских бортов Ил-86. Дальность полётов новых самолётов Ил-96-400М будет увеличена в два раза по сравнению с предыдущей версией.

Такие машины используются для эвакуации вышестоящего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

В феврале глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард оценил вероятность ядерной войны с Россией или Китаем. Он назвал реальным риск того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, «если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству».