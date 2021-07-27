В результате ДТП в Воронеже погиб ребёнок

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Малолетний ребёнок погиб в результате ДТП в Воронеже, ещё шесть человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.
В результате ДТП в Воронеже погиб ребёнок
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«У дома №32 по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа произошло столкновение автомобилей «Нива» и ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, оба водителя и четыре пассажира «Нивы» пострадали и были госпитализированы.

Погиб малолетний ребёнок.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.

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