В результате ДТП в Воронеже погиб ребёнок

Малолетний ребёнок погиб в результате ДТП в Воронеже, ещё шесть человек пострадали, сообщает ГУ МВД по региону.

«У дома №32 по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа произошло столкновение автомобилей «Нива» и ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, оба водителя и четыре пассажира «Нивы» пострадали и были госпитализированы.

Погиб малолетний ребёнок.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.