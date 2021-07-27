В результате ДТП в Воронеже погиб ребёнок
- © 36.mchs.gov.ru
«У дома №32 по улице Антонова-Овсеенко города Воронежа произошло столкновение автомобилей «Нива» и ВАЗ-2112», — говорится в сообщении.
Согласно предварительным данным, оба водителя и четыре пассажира «Нивы» пострадали и были госпитализированы.
Погиб малолетний ребёнок.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.