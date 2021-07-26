В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали три человека
- РИА Новости
«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира автобуса, которые были доставлены в городскую больницу», — информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что на 5-м км дороги Севастополь — Инкерман водитель, управляя автомобилем Opel Frontera, при перестроении слева направо не предоставил преимущества автобусу общественного транспорта «БАЗ».
Из-за этого произошло столкновение, после которого водитель автобуса выехал за проезжую часть и наехал на рекламную конструкцию.
По факту автомобильной аварии начата проверка.
Ранее в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.