В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали три человека

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Трое пассажиров пострадали в автомобильной аварии с участием внедорожника и пассажирского автобуса, которая произошла в Севастополе.
В Севастополе в ДТП с участием автобуса пострадали три человека
  • РИА Новости

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира автобуса, которые были доставлены в городскую больницу», — информирует «Новый Севастополь» со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что на 5-м км дороги Севастополь — Инкерман водитель, управляя автомобилем Opel Frontera, при перестроении слева направо не предоставил преимущества автобусу общественного транспорта «БАЗ».

Из-за этого произошло столкновение, после которого водитель автобуса выехал за проезжую часть и наехал на рекламную конструкцию.

По факту автомобильной аварии начата проверка.

Ранее в результате ДТП с грузовым автомобилем под Севастополем погибли пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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