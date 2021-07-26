Полиция Москвы изучает видео с разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч

Московские полицейские изучают видео с мужчиной, разогнавшимся на электросамокате до 80 км/ч, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

На появившемся в интернете ролике, снятом из салона автомобиля, видно, как по дороге с одной скоростью с машиной едет самокатчик, при этом спидометр в авто показывает около 80 км/ч.

«Столичные полицейские изучают видео», — сказали агентству в ведомстве.

Ранее в МВД России сообщили, что за полгода в стране произошло 180 ДТП с участием электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. В результате аварий погибли пять человек и 188 пострадали.