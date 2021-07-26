В московском транспорте выявили более 130 тысяч безбилетников с начала года

В московском транспорте контролёры выявили 132 709 безбилетников за первые шесть месяцев 2021 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

90% нарушений — поездки в наземном городском транспорте, где действует система оплаты проезда через валидаторы.

Пассажиру, нарушившему правила проезда, грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. Если он не будет оплачен в течение 60 дней, сумма возрастает вдвое.

Как отметили в пресс-службе, в срок штраф погашают около 45% пассажиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.