В Госдуму внесли проект об аукционах на красивые автомобильные номера

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Законопроект об организации аукционов по продаже автомобильных номеров особых серий внёс в Госдуму депутат от ЛДПР Александр Шерин. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесли проект об аукционах на красивые автомобильные номера
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, проект «направлен на легализацию присвоения государственных регистрационных знаков с «особой» серией, то есть номеров, которые имеют зеркальные или одинаковые наборы цифр и (или) букв».

Претендовать на подобные номера сможет любой гражданин, участвующий в аукционе, а не только те лица, которые обладают определёнными связями в структурах Госавтоинспекции, отмечает автор.

По его словам, государство предоставляет человеку выбор: если для него не имеет значения, какой регистрационный знак ему присвоят, он оплачивает только госпошлину за совершение регистрационных действий, а если имеет, то он сможет предложить свою цену на аукционе.

В случае принятия закон позволит пополнять дорожные фонды регионов, поскольку в них планируется направлять собранные средства.

В мае газета «Известия» сообщала, что в УК может появиться ответственность за умышленное и регулярное использование поддельных госномеров на машинах. 

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