В Петербурге преобразуют в единую систему электрички и городской транспорт

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В Санкт-Петербурге сделают единой системой пригородные электрички и городской транспорт.
В Петербурге преобразуют в единую систему электрички и городской транспорт
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.

Городские власти совместно с РЖД подготовили программу по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть.

«В частности, речь идёт об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина», — сказал губернатор Александр Беглов.

По его словам, реконструкция железнодорожного узла со строительством Северо-Восточного и Юго-Западного обходов поможет вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Петербурга.

Ранее телеканал «360» сообщал, что льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.

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