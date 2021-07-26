В Петербурге преобразуют в единую систему электрички и городской транспорт
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Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Смольный.
Городские власти совместно с РЖД подготовили программу по интеграции железнодорожного транспорта в городскую транспортную сеть.
«В частности, речь идёт об организации тактового движения в направлении Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина», — сказал губернатор Александр Беглов.
По его словам, реконструкция железнодорожного узла со строительством Северо-Восточного и Юго-Западного обходов поможет вывести транзитный железнодорожный трафик за пределы исторического центра Петербурга.
Ранее телеканал «360» сообщал, что льготники Московской области смогут бесплатно ездить и на коммерческих маршрутах общественного транспорта региона.