В Ленобласти волонтёров привлекут к переписи населения
- РИА Новости
Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.
Так, добровольцы будут информировать жителей, помогать им в МФЦ и на выездных переписных участках.
Работу организует Ресурсный добровольческий центр. Регистрация откроется во второй половине августа.
После подтверждения заявки волонтёрам нужно будет пройти несколько этапов обучения онлайн и офлайн. Добровольцы получат аккредитацию и удостоверение.
Ранее сообщалось, что основной этап Всероссийской переписи населения перенесён на период с 15 октября по 14 ноября.