В Ленобласти волонтёров привлекут к переписи населения

В Ленинградской области привлекут волонтёров к Всероссийской переписи населения.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Так, добровольцы будут информировать жителей, помогать им в МФЦ и на выездных переписных участках.

Работу организует Ресурсный добровольческий центр. Регистрация откроется во второй половине августа.

После подтверждения заявки волонтёрам нужно будет пройти несколько этапов обучения онлайн и офлайн. Добровольцы получат аккредитацию и удостоверение.

Ранее сообщалось, что основной этап Всероссийской переписи населения перенесён на период с 15 октября по 14 ноября.