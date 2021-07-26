За время проведения ЕГЭ в 2021 году ИИ обнаружил 14 тысяч нарушений

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За время проведения Единого госэкзамена в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) обнаружил около 14 тыс. нарушений.
За время проведения ЕГЭ в 2021 году ИИ обнаружил 14 тысяч нарушений
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Ростелеком».

Технология анализа с применением нейросети в режиме реального времени отмечала подозрительную активность, передавала данные о нарушениях наблюдателю, затем — модератору.

Так, ИИ фиксировал видео из 2921 аудитории и создавал архивы из 37 586 аудиторий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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