За время проведения ЕГЭ в 2021 году ИИ обнаружил 14 тысяч нарушений

За время проведения Единого госэкзамена в 2021 году искусственный интеллект (ИИ) обнаружил около 14 тыс. нарушений.

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на пресс-службу компании «Ростелеком».

Технология анализа с применением нейросети в режиме реального времени отмечала подозрительную активность, передавала данные о нарушениях наблюдателю, затем — модератору.

Так, ИИ фиксировал видео из 2921 аудитории и создавал архивы из 37 586 аудиторий.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.