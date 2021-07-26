Резиденты промпарков создали 4170 рабочих мест в Татарстане с начала года

Резиденты промышленных парков создали 4170 рабочих мест в Татарстане с начала 2021 года.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минэкономики.

Всего с начала работы промпарков в регионе появилось 38 626 вакансий.

Общее число резидентов достигает 1526 (+10 в 2021 году). Из 105 действующих промпарков 18 получали финансирование из бюджетных средств на общую сумму 6,4 млрд рублей.

Объём налоговых платежей объектов инфраструктуры с госучастием во все уровни бюджетов и внебюджетных фондов за прошлый год достиг 19,1 млрд рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что экспорт продукции ОЭЗ «Технополис «Москва» увеличился в 2,7 раза.