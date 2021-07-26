Адвокат прокомментировал предложение изымать загранпаспорта у должников

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Адвокат, партнёр адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнёры» Артём Лиляк прокомментировал заявление председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.
Адвокат прокомментировал предложение изымать загранпаспорта у должников
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Предложение связано в первую очередь с тем, что на сегодняшний день у должников, даже у тех, кому приставом запрещён выезд из России, есть возможность выехать, например, в Белоруссию по российскому паспорту, а оттуда уже без преград в любую другую страну», — заявил Лиляк в беседе с газетой «Известия».

По его словам, существующее законодательство не позволяет отечественным судебным приставам совершать исполнительные действия на территории иностранного государства.

Ранее Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

Груздев, входящий в комиссию, заявил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган.

Он также добавил, что в проекте говорится о том, что все органы, которые приняли решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, должны довести эту информацию до человека.

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