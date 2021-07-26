В Самарской области завели четыре дела по факту подделки сертификатов о вакцинации

В Самарской области завели четыре уголовных дела по факту подделки сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Как отметили в ведомстве, сотрудники УЭБ и ПК совместно c коллегами из территориальных подразделений продолжают проверки по выявлению фальшивых документов о прививках.

Ранее сообщалось, что в конце июля в суд поступит 47 дел о продаже фальшивых сертификатов о вакцинации от коронавируса в Москве и Московской области.

В Казани, по данным издания «Реальное время», задержали сотрудницу одного из местных консультативно-диагностических центров, которая подозревается в изготовлении и продаже поддельных документов о вакцинации от COVID-19.