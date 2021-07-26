Полицейские СКФО задержали подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместно с коллегами из Росгвардии задержали четырёх подозреваемых в вымогательстве, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что злоумышленники, угрожая применением физического насилия и расправой, требовали у предпринимателя из Ставрополя 30 млн рублей под видом возвращения несуществующего долга.

«Опасаясь за свою жизнь, мужчина передал вымогателям часть незаконно требуемых средств в размере 10 млн рублей. Через некоторое время потерпевший обратился в полицию», — рассказала Волк.

Полиция установила местонахождение четырёх подозреваемых. В их отношении заведено уголовное дело.

«В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила представитель МВД.

Ещё двое предполагаемых участников группы объявлены в федеральный розыск.

В марте сообщалось, что в ХМАО перед судом предстанут обвиняемые в похищении и вымогательстве.