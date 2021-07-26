На поддержку многодетных семей дополнительно направят 1,44 млрд рублей

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Правительство России дополнительно выделяет 1,44 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трёх и более детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
На поддержку многодетных семей дополнительно направят 1,44 млрд рублей
  • Pixabay

Как сообщили в пресс-служба кабмина, речь идёт о средствах на ежемесячные выплаты, которые получают такие семьи, пока ребёнку не исполнится три года. Размер уравнивается с детским прожиточным минимумом в регионе и в среднем по стране составляет 11,3 тыс. рублей.

Отмечается, что дополнительные средства позволят обеспечить пособиями ещё 12,5 тыс. детей в 17 субъектах.

Ранее сообщалось, что всего на выплаты многодетным семьям в 2021 году власти направят 58 млрд рублей. Помощь получат родители почти 500 тыс. детей. 

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