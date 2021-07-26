В Башкирии зафиксировали 248 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на обновлённые данные оперштаба республики.
Как отметил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин, республика находится на 81—82-м месте по заболеваемости в России.
Также он доложил, что в регионе развёрнуто 2055 тыс. коек, из них занято 86%.
За прошедшие сутки выписаны после выздоровления 99 человек.
Шесть человек скончались.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.