В Башкирии зафиксировали 248 новых случаев COVID-19 за сутки

Глава Минздрава Башкирии сообщил о приросте в республике заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 248 новых случаев.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на обновлённые данные оперштаба республики.

Как отметил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин, республика находится на 81—82-м месте по заболеваемости в России.

Также он доложил, что в регионе развёрнуто 2055 тыс. коек, из них занято 86%.

За прошедшие сутки выписаны после выздоровления 99 человек.

Шесть человек скончались.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.