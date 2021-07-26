Крым с начала года принял более четырёх миллионов туристов

Свыше 4 млн человек отдохнули в Крыму в этом году, по данным на середину лета.

«С начала года на 16 июля турпоток вырос на 40% до более чем 4 млн в сравнении с аналогичным периодом 2019 года», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы министерства курортов и туризма региона.

Отмечается, что более 13 тыс. сотрудников санаторно-курортной сферы Крыма прошли централизованную вакцинацию от коронавируса.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.