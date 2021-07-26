Прививку от коронавируса получили более 50% жителей Сочи

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В администрации Сочи сообщили, что прививку от коронавируса получили более 50% жителей города.
Прививку от коронавируса получили более 50% жителей Сочи
  • Reuters

«Уже сделали профилактическую прививку от COVID-19 129 659 человек, или 50,3% населения, подлежащего вакцинации», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации.

В муниципалитете работает 31 пункт вакцинации, в том числе три мобильных.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, в беседе с НСН оценил вероятность локдауна в Крыму и Краснодарском крае из-за ситуации с коронавирусом.

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