Опрос показал, какое слово россияне считают главным в 2021 году

Короткая ссылка
Александра Самсоненко
Россияне считают «коронавирус» главным словом 2021 года. Каждый девятый назвал словом года «вакцину», 7% опрошенных — «здоровье». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос показал, какое слово россияне считают главным в 2021 году
  • © Pornsawan Sangmanee / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Каждый 20-й словом года назвал «пандемию». С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян.

Слова «работа» и «семья» оказались ключевыми понятиями для 3% опрошенных. Слово «жизнь» является главным в этом году для 2% респондентов.

Ещё 43% назвали другие варианты главного слова года, среди которых «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».

«По сравнению с данными аналогичного исследования, проведённого в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас). Сегодня сразу на второе место ворвалось слово «вакцина» — 11%», — отмечается в исследовании.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить