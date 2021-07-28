Опрос показал, какое слово россияне считают главным в 2021 году

Россияне считают «коронавирус» главным словом 2021 года. Каждый девятый назвал словом года «вакцину», 7% опрошенных — «здоровье». Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый 20-й словом года назвал «пандемию». С нецензурной лексикой ассоциируют этот год 4% россиян.

Слова «работа» и «семья» оказались ключевыми понятиями для 3% опрошенных. Слово «жизнь» является главным в этом году для 2% респондентов.

Ещё 43% назвали другие варианты главного слова года, среди которых «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удалёнка».

«По сравнению с данными аналогичного исследования, проведённого в 2020 году, «коронавирус» — по-прежнему главное слово года, но с существенно меньшим числом голосов (28% в прошлом году и 16% сейчас). Сегодня сразу на второе место ворвалось слово «вакцина» — 11%», — отмечается в исследовании.

Всего в опросе сервиса приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.