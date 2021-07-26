Школьники из Москвы получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

Учащиеся московских школ выиграли пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Золотую награду получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, серебряные — Александра Лимонова из школы №1568 имени Пабло Неруды, Артём Борисов из лицея «Вторая школа» и Ольга Зиновьева из школы №179.

Бронза досталась Илье Тарасову из школы Центра педагогического мастерства.

Всего сборная России завоевала семь медалей.

Состязания проходили 19—24 июля в онлайн-формате. За победу боролись команды из более чем 30 стран.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.