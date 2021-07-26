Школьники из Москвы получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике

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Учащиеся московских школ выиграли пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике.
Школьники из Москвы получили пять медалей на Международной олимпиаде по лингвистике
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Золотую награду получила Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства, серебряные — Александра Лимонова из школы №1568 имени Пабло Неруды, Артём Борисов из лицея «Вторая школа» и Ольга Зиновьева из школы №179.

Бронза досталась Илье Тарасову из школы Центра педагогического мастерства.

Всего сборная России завоевала семь медалей.

Состязания проходили 19—24 июля в онлайн-формате. За победу боролись команды из более чем 30 стран.

Ранее НТВ сообщал, что два школьника из Москвы получили золотые медали на Европейской олимпиаде по физике.

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