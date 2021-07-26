В Оренбургской области за сутки выявили 317 новых случаев COVID-19

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В Оренбургской области суточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 317 человек.
В Оренбургской области за сутки выявили 317 новых случаев COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на обновлённые данные регионального минздрава.

В стационарах проходят лечение 1587 инфицированных, из них 324 пациента в тяжёлом состоянии, 86 подключены к аппаратам ИВЛ. 964 пациента получают кислородную поддержку. Ещё 1149 оренбуржцев находятся в состоянии средней тяжести.

На 26 июля в регионе официально зарегистрирован 54 651 случай заболевания COVID-19.

Выписан после выздоровления 45 951 пациент.

Всего в регионе зарегистрировано 1226 летальных случаев.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.

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