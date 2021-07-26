Психолог назвал способ справиться с интернет-зависимостью
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Своё мнение он озвучил в беседе с «Вечерней Москвой».
В частности, эксперт посоветовал «включать» рационализацию.
«Все запреты не воспринимаются нашим бессознательным, частица «не» попросту опускается. Если постоянно хочется получать информацию на сайтах и в чатах, нужно понять, для чего это необходимо. Чтобы улучшить свою жизнь или избавиться от проблем? После этого начинается установочный период рационализации. Ты не просто используешь телефон, чтобы убить время, а ищешь конкретный формат», — посоветовал Кичаев.
Он добавил, что «неконтролируемое зависание» уменьшается, как только человек начинает задаваться вопросом о других вариантах своего времяпровождения.
Ранее доцент кафедры детской и подростковой клинической психологии Михаил Иванов в беседе со «Взглядом» рассказал, как ограничить пребывание детей в интернете.