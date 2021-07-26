Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к связанным с Навальным сайтам
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Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Отмечается, что решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры России.
«Согласно требованию Генпрокуратуры России, упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и штабов Навального», — добавили в Роскомнадзоре.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.
** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.
*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).