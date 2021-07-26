Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к связанным с Навальным сайтам

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Роскомнадзор с 26 июля ограничил доступ к интернет-ресурсам, связанным с «Фондом борьбы с коррупцией»* (ФБК), Фондом защиты прав граждан** (ФЗПГ) и движением «Штабы Навального»***.
Роскомнадзор подтвердил ограничение доступа к связанным с Навальным сайтам
  • © REUTERS / Maxim Shemetov

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что решение принято на основании требования Генеральной прокуратуры России.

«Согласно требованию Генпрокуратуры России, упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещённой экстремистской деятельности ФБК, ФЗПГ и штабов Навального», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры России ограничил доступ к сайту Алексея Навального navalny.com.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.

** Фонд защиты прав граждан включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25.12.2020.

*** Штабы Навального, общественное движение «Штабы Навального» (организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021).

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