Юрист прокомментировала идею изымать загранпаспорта у должников

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT заявление председателя правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимира Груздева о том, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

«Я, как практикующий судебный адвокат, поддерживаю все законопроекты, которые ужесточают ответственность должников по вступившим в законную силу судебным решениям. И чем больше наши судебные приставы будут обладать полномочиями исполнять решения суда принудительно и ограничивать права должников до исполнения судебных решений, я считаю, что это правильно. Потому что у нас все судебные решения, которые вступили в законную силу, должны исполняться всеми органами власти, коммерческими организациями, физическими лицами, юридическими лицами», — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что есть сопредельные страны, куда можно въехать по российскому паспорту, а затем по загранпаспорту вылететь в любое иностранное государство, несмотря на запрет на выезд.

Поэтому, как отметила Ярмуш, возможность изъятия загранпаспорта является нужной мерой для того, чтобы «подтолкнуть должников исполнить судебное решение».

Ранее Груздев рассказал, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, разрешающий приставам изымать загранпаспорта у должников, которым ограничен выезд за границу.

Груздев, входящий в комиссию, заявил, что изъятые паспорта во всех случаях должны направляться в выдавший их государственный орган.

Он также добавил, что в проекте говорится о том, что все органы, которые приняли решение о запрете выезда за границу в отношении конкретного гражданина, должны довести эту информацию до человека.