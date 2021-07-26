Хуснуллин назначен куратором Росреестра
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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.
«Росреестр сегодня играет ключевую роль в обеспечении функционирования сферы земли и недвижимости в стране... Совместная работа позволит нам оптимизировать процесс вовлечения земли в оборот и повышения градостроительного потенциала страны», — приводятся слова Хуснуллина в сообщении аппарата вице-премьера.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами.
За Центральный федеральный округ будет отвечать Дмитрий Григоренко, за Сибирский — Виктория Абрамченко.
Северо-Западный округ будет курировать Татьяна Голикова, Уральский — Юрий Борисов, Южный — Марат Хуснуллин, Приволжский — Дмитрий Чернышенко, Северо-Кавказский — Александр Новак.