В Кремле назвали далёкой от нормализации ситуацию с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России далека от нормализации. По его словам, в связи с этим в отношении российского президента Владимира Путина принимаются меры предосторожности при общении с людьми.

Он отметил, что меры принимаются в зависимости от ситуации.

Песков объяснил, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными коронавирусом, «кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента, и так далее, и тому подобное».

По его словам, кто-то проходит тщательное тестирование на коронавирус, а кто-то выдерживает карантин.

«Но с учётом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства», — заявил Песков.

По данным на 26 июля, за сутки в России выявили 23 239 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за время эпидемии составило 6 149 780.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.