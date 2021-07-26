В Сочи снова прогнозируют ливни с грозами

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Синоптики прогнозируют в Сочи сильные дожди с грозами в течение ближайших двух дней.
В Сочи снова прогнозируют ливни с грозами
  • РИА Новости

«В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Спасатели рекомендуют принять необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Накануне сообщалось, что власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, они открыты.

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