В Сочи снова прогнозируют ливни с грозами

Синоптики прогнозируют в Сочи сильные дожди с грозами в течение ближайших двух дней.

«В соответствии с экстренным предупреждением Специализированного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Чёрного и Азовского морей в период с 18:00 26 июля до 18:00 27 июля на территории Сочи местами ожидается сильный дождь, возможна гроза», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы администрации города.

Спасатели рекомендуют принять необходимые меры предосторожности и временно отказаться от отдыха у воды.

Накануне сообщалось, что власти Сочи завершили работы по восстановлению пляжей после шторма, они открыты.