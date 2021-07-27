В России начали разработку технологии для замены асфальта и тротуарной плитки

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Александра Самсоненко
Российские разработчики приступили к созданию дорожного покрытия, которое, как предполагается, сможет заменить асфальт и тротуарную плитку. Об этом RT сообщили в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
В России начали разработку технологии для замены асфальта и тротуарной плитки
  • © РИА Новости / Павел Львов

«Это самоочищающееся природоподобное покрытие с возможностью встраивания инженерии, которое можно укладывать без тяжёлой спецтехники и практически круглогодично. На покрытии не образуются наледь, лужи и пыль, что позволяет снизить запылённость городов и сделать их безопаснее», — уточнили в НТИ.

Основные составляющие покрытия — галька, речной отсев, галтованный камень и агломерированный полимерный мусор. Поверхностный слой состоит из мелких фракций и заглаживается при укладке, чтобы камушки легли плотнее.

В НТИ отмечают, что ровность поверхности превосходит требования ГОСТа. Битум, асфальт и бетон не используются совсем, поэтому покрытие имеет сверхнизкий углеродный след.

Как уточняется, самоочищение покрытия происходит так: пыль и осадки сначала оседают на дороге, а затем быстро смываются и стекают между камнями в дренажную систему. Система дренажного отвода практически исключает засорение. 

Также в это покрытие можно встраивать коммунальные и электрические магистрали, обогрев, освещение, сигнализацию, микрогенерацию электричества, парковочные датчики.

Разрабатывает технологию, которую представят на интенсиве «Архипелаг 2121», самарский стартап «МОСТОВАЯ 2.0».

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