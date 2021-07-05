Власти Москвы рассказали о работе по благоустройству города

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал о работе по благоустройству в городе.

«На сегодня в планах коммунальных служб примерно 10 тыс. объектов, начиная от проездов и заканчивая крупными магистралями, набережными и парками. Мы достойно справляемся, несмотря ни на какие трудности. Помимо благоустройства, работаем и на объектах здравоохранения, а также ремонтируем дома, подъезды. Сейчас работа в самом разгаре», — заявил он в беседе с kp.ru в рамках деловой программы Moscow Urban Forum.

По его словам, главная задача — до 1 сентября подготовить столицу к осени и зиме, полностью обновить четыре набережные Москвы-реки в центре города, а также отремонтировать более 700 улиц.

Как отметил Бирюков, при ремонте дорог используются новые технологии — бесшовная укладка асфальта.

«В прошлом году навели порядок на одном из участков Тверской улицы. В этом году отремонтировали Тверскую-Ямскую, а также продолжаем бесшовную укладку по Садовому кольцу», — сказал он.

Бирюков добавил, что до конца лета будут обновлены Звенигородское шоссе с улицей Красная Пресня, Ленинский проспект, а также набережные.

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