Москвичи на 10% сократили траты на услуги общепита

В период очередной волны ограничений по коронавирусу москвичи сократили траты на услуги общепита на 10% по сравнению с началом лета. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data.

Также, как уточняют «Известия», в период ограничений на посещение ресторанов и кафе в столице более половины москвичей переориентировались на доставку готовой еды и летние веранды.

Ещё треть опрошенных успела обзавестись QR-кодами и посещала заведения, при этом 20% полностью отказались от услуг общественного питания.

После отмены требований в Москве 19—20 июля траты граждан на общепит выросли на 5% по сравнению с аналогичными расходами после введения системы кодов.

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