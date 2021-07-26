Москвичи на 10% сократили траты на услуги общепита
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Также, как уточняют «Известия», в период ограничений на посещение ресторанов и кафе в столице более половины москвичей переориентировались на доставку готовой еды и летние веранды.
Ещё треть опрошенных успела обзавестись QR-кодами и посещала заведения, при этом 20% полностью отказались от услуг общественного питания.
После отмены требований в Москве 19—20 июля траты граждан на общепит выросли на 5% по сравнению с аналогичными расходами после введения системы кодов.
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