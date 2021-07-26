Москвичи на 10% сократили траты на услуги общепита

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В период очередной волны ограничений по коронавирусу москвичи сократили траты на услуги общепита на 10% по сравнению с началом лета. Об этом говорится в исследовании Tinkoff Data.
Москвичи на 10% сократили траты на услуги общепита
  • © РИА Новости

Также, как уточняют «Известия», в период ограничений на посещение ресторанов и кафе в столице более половины москвичей переориентировались на доставку готовой еды и летние веранды.

Ещё треть опрошенных успела обзавестись QR-кодами и посещала заведения, при этом 20% полностью отказались от услуг общественного питания.

После отмены требований в Москве 19—20 июля траты граждан на общепит выросли на 5% по сравнению с аналогичными расходами после введения системы кодов.

Ранее председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга Елена Церетели в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о влиянии пандемии на бизнес.

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