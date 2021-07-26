Российские самолёты доставили гуманитарную помощь на Кубу

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Российские самолёты военно-транспортной авиации с гуманитарным грузом на борту прибыли на Кубу.

Об этом сообщает МИД Кубы в официальном аккаунте в Twitter.

В международный аэропорт «Хосе Марти» прибыл первый из двух российских самолётов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией COVID-19 на Кубе.

В Минобороны России 24 июля сообщили, что два самолёта военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу по поручению президента Владимира Путина. Самолёты должны доставить на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок. Всего более 88 т.

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