Два самолёта с гуманитарной помощью вылетели из России на Кубу

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RT
В российском Министерстве обороны сообщили, что два самолёта военно-транспортной авиации вылетели из России с гуманитарной помощью на Кубу.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство, соответствующая отправка гумпомощи была осуществлена по поручению президента России Владимира Путина.

«Два самолёта Ан-124 «Руслан» Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. Самолёты военно-транспортной авиации доставят на Кубу продовольствие, индивидуальные средства защиты и более 1 млн медицинских масок. Всего более 88 т», — говорится в сообщении.

Ранее российские миротворцы доставили в Нагорный Карабах 18 т гуманитарного груза.

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