Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности бензина

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Эксперты пришли к выводу о том, что Россия занимает второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы и находится в середине списка по доступности топлива для населения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия заняла в рейтинге 16 место между Италией и Казахстаном. Жители нашей страны могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина», — говорится в публикации.

При этом по цене при пересчёте на рубли Россия уступает только Казахстану, где литр топлива обойдется в 34,3 рубля против цены в 49,1 рубля в России за литр.

Эксперты со ссылкой на данные Росстата заявили, что при сохранении темпа роста заработной платы доступность бензина в стране сохранится на прежнем уровне или даже увеличится.

Глава Минэнергетики России Николай Шульгинов ранее заявил, что текущий рост биржевых цен на топливо не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках.

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