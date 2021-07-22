Глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

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Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что текущий рост биржевых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках.
Глава Минэнерго прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
  • РИА Новости

Заявление Шульгинова опубликовано в Telegram-канале Минэнерго.

«Текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя», — заявил он.

Также Шульгинов сообщил о возможности запуска процесса запрета на экспорт бензина на следующей неделе в случае, если биржевые цены сохранятся на нынешних рекордных уровнях.

По его словам, также «может быть рассмотрен вопрос подписания соглашений с нефтяными компаниями, регламентирующими объёмы и уровни цен в оптовом звене, и увеличения биржевых нормативов до 15%».

Ранее цена бензина АИ-95 на бирже впервые превысила 60 тыс. рублей за тонну.

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