Спасатели ликвидировали открытое горение в центре Ростова-на-Дону

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону.

Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ростовской области в разделе оперативной информации.

«В 00:50 ликвидация открытого горения», — говорится в публикации.

В воскресенье, 25 июля, в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.

Для тушения пожара было привлечено 200 спасателей и свыше 50 единиц спецтехники.

Спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.