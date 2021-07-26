Спасатели ликвидировали открытое горение в центре Ростова-на-Дону
Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Ростовской области в разделе оперативной информации.
«В 00:50 ликвидация открытого горения», — говорится в публикации.
В воскресенье, 25 июля, в трёхэтажном доме в центре Ростова-на-Дону вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 250 кв. м.
Для тушения пожара было привлечено 200 спасателей и свыше 50 единиц спецтехники.
Спасатели эвакуировали 18 человек, никто не пострадал.